Carlos Queiroz está de regresso ao comando da seleção do Irão, de acordo com uma notícia avançada pela agência local estatal, IRNA.

Segundo pode ler-se, as negociações entre a Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) e Queiroz «chegaram finalmente a uma conclusão» e o treinador de 69 anos chega a Teerão no «fim de semana para iniciar a sua carreira na seleção nacional até ao final do Mundial 2022, no Qatar».

Na semana passada, refira-se, a FFIRI elegeu um novo presidente, Mehdi Taj, ele que havia prometido precisamente o regresso do técnico português.

Carlos Queiroz vai assim assumir a seleção do Irão, da qual faz parte o portista Taremi, pela segunda vez, depois de já o ter feito entre 2011 e 2019. No Mundial 2022, vai disputar o grupo B, juntamente com Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales.