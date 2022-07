O avançado do FC Porto, Mehdi Taremi, teceu duras críticas à Federação iraniana, devido à falta de planeamento para o Mundial do Qatar que se avizinha e abordou o conflito com o antigo selecionador Dragan Skocic, despedido recentemente. O croata, recorde-se, tinha acusado os futebolistas iranianos de falta de conhecimento tático e até chegou a deixar o avançado portista de fora dos convocados.

«Carlos Queiroz não teria dito o que Dragan Skocic disse. Na minha opinião, todos estes acontecimentos vêm da desordem e da falta de planeamento. Organização é a base de tudo. Os jogadores estão divididos e existem grupos porque existe esse transtorno, mas antigamente as coisas não eram assim e a nossa equipa era unida. Agora não há ninguém para criar essa solidariedade e união», começou por dizer numa extensa entrevista ao Football 360.

«A federação foi entregue ao Sr. Azizi-Khadem e, agora, temos uma federação muito pior. É uma organização sem cabeça, não está claro quem toma as decisões», notou.

Taremi mostrou-se ainda preocupado com a forma como a federação iraniana está a lidar com o Campeonato do Mundo e acusou os dirigentes de estarem mais preocupados com questões extra-futebol.

«Na minha opinião, a única preocupação dos nossos dirigentes é a presidência da federação, quem se vai sentar naquela cadeira. Ninguém se importa com o nosso futebol», assinalou.

«Às vezes, nem sabes o que fazer. Por exemplo, se quisermos um café ou chá depois de almoço, disseram-nos que temos de pagar», revelou.

O avançado iraniano criticou ainda as opções recentes da convocatória. «Jogar pela seleção iraniana deveria ser uma honra. Agora, é fácil ser convocado. Deve ser algo especial e merecido. Leva anos de trabalho duro para chegar aqui.»

Antevendo a competição no Qatar, Taremi denota confiança na qualidade do plantel iraniano.

«Do ponto de vista técnico, definitivamente temos esse potencial e o talento que os nossos jovens têm, na minha opinião, pode estar entre os melhores talentos do futebol iraniano nos últimos anos. Mas o talento por si só não é suficiente para ter sucesso. Nesta altura, está toda a gente sentada, faltam quatro meses para o Mundial e ainda não sabemos o que fazer», lamentou.

Refira-se que o Irão integra o Grupo B do Mundial, juntamente com Inglaterra, EUA e País de Gales.