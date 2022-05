Um jovem adepto do FC Porto e em particular de Mehdi Taremi foi surpreendido por um belo gesto do avançado nesta terça-feira e para isso contou nada menos do que com a ajuda do embaixador do Irão em Portugal.

A história começa no Dragão, no passado sábado, quando Lawrence tentou, sem sucesso, que o goleador portista lhe desse a sua camisola no dia dos festejos pela conquista do título de campeão nacional.

A história, porém, não acabou por aí e, ao saber do esforço do jovem que vive em Lisboa, Taremi enviou uma camisola autografada para ser entregue pelo próprio embaixador Morteza Damanpak Jami, que compartilhou este episódio na sua conta oficial do Twitter.

Nesta terça-feira, Lawrence dirigiu-se à embaixada iraniana na companhia do avô e acabou por ser surpreendido com o presente enviado por Taremi. Uma verdadeira missão diplomática bem sucedida.