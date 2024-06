O Sepahan de José Morais derrotou o Rafsanjan por 2-0 e conquistou a Taça do Irão.

Um «bis» do avançado Shahriyar Moghanlou confirmou o triunfo da equipa orientada pelo técnico português e colocou assim um ponto final no jejum de 11 anos, desde a conquista da última Taça do Irão.

Aos 58 anos, José Morais arrecadou assim o oitavo troféu da carreira, que conta com uma Liga Saudita, no comando técnico do Al Hilal.