O Maccabi Haifa bateu, esta segunda-feira, o Hapoel Adera por 1-0, no jogo de encerramento da oitava jornada da Liga israelita.



Em Haifa, no estádio Sammy Ofer, Frantzdy Pierrot anotou o único golo do encontro, aos 73 minutos.



Com este triunfo, o adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões recuperou o segundo lugar do campeonato de Israel e está a um ponto do líder Maccabi Telavive.

Na Liga dos campeões, o Maccabi Haifa integra o grupo H, com três pontos em quatro jogos. Na mesma situação está a Juventus, enquanto Benfica e Paris Saint-Germain já chegaram aos oito pontos.

O Benfica visitará Haifa em 2 de novembro, na sexta e última jornada do grupo.