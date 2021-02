O dérbi israelita de Haifa, na noite de quarta-feira, da 20.ª jornada da primeira liga, que resultou em vitória do Maccabi na receção ao Hapoel, por 2-0, terminou com grande confusão após o apito final.

Ainda no relvado, a confusão instalou-se e teve com epicentro San Menachem, jogador do Maccabi, que festejou na direção do banco do Hapoel.

Horas depois, Menachem explicou, nas redes sociais, que queria muito «ganhar este jogo» em resposta à derrota na primeira volta ante o Hapoel, por 2-1. «Houve uma celebração espontânea e emocionante, como qualquer jogador que vence um dérbi», redigiu, via Instagram, acusando depois Gal Erel e Eden Ben Basat, jogadores do Hapoel, de terem reagido com violência.

Certo é que, a partir daí, e como mostram as imagens televisivas, a confusão tornou-se geral entre jogadores e pessoal técnico de Maccabi e Hapoel.

Temem-se agora sanções pesadas, depois de divulgado o relatório do árbitro Liran Liani, na manhã desta quinta-feira, naquele que foi um dos cenários mais negros do futebol israelita nos últimos anos.

O jornal israelita Sport 1, que transcreve o relatório do árbitro, cita quatro jogadores de cada uma das equipas, mais o CEO do Maccabi, Assaf Bem Dov, além do preparador físico do Hapoel, Danny Bibbs, como protagonistas de empurrões e tentativas de agressão, que foi do relvado até aos balneários.

O final do relatório refere que «somente com a ajuda da intervenção da polícia e das forças de segurança o motim podia ser encerrado».

A Associação de Futebol de Israel, citada pelo Sport1, fala num «incidente particularmente grave» e que «o tribunal vai dar uma palavra». O mesmo jornal refere que são estimados castigos pesados aos atletas, que podem ir a vários jogos e que processos podem ser aplicados também aos dois clubes, uma vez que várias pessoas em torno da confusão não estavam listadas na ficha de jogo.

As imagens da confusão no relvado: