O jogo desta sexta-feira entre as seleções de sub-21 da Polónia e de Israel, em Lodz, ficou marcado pelo episódio que ocorreu imediatamente após o apito inicial.

Depois de, alegadamente, a UEFA ter rejeitado realizar um minuto de silêncio antes do jogo em homenagem às vítimas dos ataques do Hamas, no início de outubro, os jogadores das duas equipas deixaram que o árbitro desse o apito inicial, mas, após o pontapé de saída, ficaram parados. Os jovens continuaram nas suas posições durante largos segundos e só depois começaram a jogar.

A partida terminou com vitória dos polacos por 2-1