O Kosovo-Israel, jogo inicialmente agendado para 15 de outubro, mas adiado devido ao conflito de Israel com o Hamas, jogou-se este domingo, e terminou com o triunfo da seleção da casa.

Milot Rashica marcou o único golo da partida aos 41 minutos. Do lado da equipa israelita, Miguel Vítor, central formado no Benfica, foi titular, enquanto Revivo foi expulso já na reta final do encontro.

Nesta altura, Israel ocupa o terceiro lugar do grupo I de qualificação para o Euro 2024, com 11 pontos, mais um do que o Kosovo, mas menos um jogo. A Roménia lidera o grupo.