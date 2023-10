Os dois últimos jogos caseiros de Israel na qualificação para o Euro 2024, ante a Suíça e a Roménia, em novembro, vão ser disputados em Felcsút, na Hungria, anunciou a UEFA, esta terça-feira.

Em causa está o conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas, no Médio Oriente, que leva a que Israel receba a Suíça (15 de novembro) e a Roménia (18 de novembro) fora de solo israelita.

A UEFA destaca, em comunicado, que as alterações de local se devem à «atual situação de segurança». Os jogos vão decorrer na Arena Puskas Academia.

Antes destes dois encontros que inicialmente estavam previstos para acontecer em Israel, os jogadores israelitas jogam fora, ante Kosovo, a 12 de novembro, num jogo que estava inicialmente marcado para 15 de outubro, mas que foi adiado devido ao conflito.

Israel vai fechar a fase de qualificação para o Euro 2024 a 21 de novembro, em Andorra.

Em seis partidas disputadas, Israel está na terceira posição do Grupo I, com 11 pontos, atrás da líder Roménia (16) e da Suíça (15), sendo que os romenos têm mais dois jogos disputados do que Israel e a Suíça mais um.