O Kosovo-Israel, jogo de qualificação para o Euro 2024, adiado devido aos conflitos entre israelitas e o grupo islâmico Hamas, foi reagendado para 12 de novembro (domingo), anunciou a FIFA, esta segunda-feira.

O duelo tinha como data original 15 de outubro e vai agora ser o primeiro dos últimos quatro jogos que Israel vai ter em dez dias, para tentar a qualificação para o Euro 2024.

Depois do jogo com o Kosovo, Israel vai ter a receção à Suíça, outro jogo que tinha sido adiado devido ao conflito e que já tinha sido remarcado, no caso para 15 de novembro.

Seguem-se, para Israel, os dois jogos que já estavam previstos no calendário, da última jornada dupla: a 18 de novembro os israelitas recebem a Roménia e, no dia 21, está marcada a visita à Andorra.

Esta segunda-feira, a FIFA confirmou ainda o reagendamento de dois jogos da Liga das Nações feminina para Israel: o Cazaquistão-Israel passa de 26 de outubro para 23 de novembro e o Israel-Cazaquistão de 31 de outubro para 26 de novembro.

Na mesma nota, a FIFA refere que, a pedido da UEFA, foi aprovada uma exceção à regra da obrigatoriedade de libertação dos jogadores para os dois encontros reagendados.

«A pedido da UEFA e à luz das circunstâncias excecionais envolvidas, a Mesa do Conselho da FIFA aprovou uma exceção (…) sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores relativamente à libertação obrigatória de jogadores para os jogos remarcados das seleções nacionais masculina e feminina de Israel. Foi ainda decidido que isto se aplicaria com a restrição de que a dispensa obrigatória seria aplicada a um máximo de um jogador por qualquer clube não filiado a nenhuma das associações membros participantes de um determinado jogo e que o período de dispensa começaria dois dias antes do correspondência em questão», refere a entidade.