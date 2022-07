O Palermo, emblema que milita na Serie B, é o mais recente clube a ser comprado pelo City Group, empresa proprietária do Manchester City.



O negócio foi oficializado pela formação transalpina que viu o gigante grupo empresarial tornar-se acionista maioritário.



«O Palermo é um grande clube, histórico e com uma identidade forte. Vamos trabalhar juntos para continuar o trabalho fantástico e crescer o clube de maneira sustentável nos próximos anos. Esse é um clube muito especial, e nosso desafio será agregar valor a tudo o que o faz especial, melhorando a performance dentro e fora de campo», referiu o CEO do City Group, Ferran Soriano, citado pelo «The Athletic».



Fruto de vários problemas financeiros, o Palermo desceu à Serie D, mas em três anos conseguiu duas subidas e atualmente está no segundo escalão do futebol transalpino.



Veja os 12 clubes detidos pelo City Group na galeria associada.