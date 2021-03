Alex Sandro refletiu sobre a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões contra o FC Porto, confessando que o erro da equipa foi a forma como abordou os minutos iniciais em ambos os jogos.



«Depois do apito final estávamos desiludidos. Acho que o maior erro foi a forma como abordámos os minutos iniciais dos dois jogos. Temos de melhorar nesses momentos e entender que cada bola é importante e pode mudar quer o jogo, quer a época», começou por dizer, aos microfones da Sky.



O internacional brasileiro revelou ainda o estado de espírito de Ronaldo, colega que foi bastante criticado tanto pela imprensa local como por várias figuras do futebol italiano.



«Como todos nós, o Cristiano estava triste depois do jogo. Ele queria seguir em frente tal como a equipa queria ir o mais longe possível na Liga dos Campeões. Estamos todos focados nos troféus que temos para conquistar: o campeonato e a Taça de Itália», contou.