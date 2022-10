Com a vitória desta sexta-feira no Estádio do Dragão frente ao FC Porto, o Benfica aumentou para 19 o número de jogos sem perder esta temporada.

O próximo encontro dos encarnados será contra a Juventus, e o treinador da vecchia signora, Massimiliano Allegri perdeu a oportunidade de colocar pressão para a partida de terça-feira.

«O Benfica ainda não perdeu? Talvez seja o momento certo», afirmou o técnico de 55 anos no final da vitória sobre o Empoli por 4-0.

Apesar de ocupar a terceira posição do grupo H e com a qualificação para a próxima fase complicada, Allegri mostra-se confiante para o encontro contra as águias.

«Sabemos que será uma partida difícil, muito importante para nós. O Benfica é forte, podemos ir a Lisboa ganhar se fizermos o jogo certo. Estamos confiantes, até porque ainda não estamos fora da Liga dos Campeões e nem sequer temos a Liga Europa assegurada», acrescentou.