A Juventus assinalou esta terça-feira o regresso de Paul Pogba aos treinos depois do internacional francês ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho direito em julho passado. Uma boa notícia para a seleção francesa, quando falta cerca de um mês para o início do Mundial2022 no Qatar.

O médio vai agora prosseguir a recuperação física no relvado, mas não estará ainda disponível para a deslocação da equipa de Turim ao Estádio da Luz, na próxima semana (25 de outubro), para o jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.