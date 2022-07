Paul Pogba diz que se sentiu «boqueado» enquanto representou o Manchester United, mas também diz que foi feliz e cresceu em Old Trafford, num balanço feito agora que está de volta à Juventus.

«Estou satisfeito com as opções que tomei na minha vida. Às vezes fazes escolhas que não decorrem da forma como pretendes, mas estou feliz com os anos que passei em Manchester. Cresci, aprendi, tornei-me num homem», começou por destacar em declarações à BBC.

O internacional francês fez parte da formação no United, mas deixou o clube em 2012, para assinar pela Juventus, onde foi quatro vezes campeão de Itália, antes de regressar a Old Trafford, em 2016. No regresso ao clube inglês, Pogba venceu uma Taça da Liga e uma Liga Europa no primeiro ano, mas não voltou a somar mais títulos nesta segunda passagem pelo Man United.

Seis temporadas com quatro treinadores - José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick e Ralf Rangnick – em que Pogba nunca conseguiu jogar ao mais alto nível de forma consistente. «Mudar de treinador todos os anos é difícil, foi uma das dificuldades para mim. Depois tive também algumas lesões, mas penso que também foi um problema mental – jogar e deixar de jogar fazem-te perder o ritmo», explicou.

Para o experiente médio de 29 anos, não há uma explicação para o seu fraco rendimento na Premier League, há várias. «Foi um pouco de tudo: treinador, equipa, posição. Tudo isto bloqueou-me. Agora, no entanto, saí e vão poder ver um novo Paul. Posso fazer melhor do que fiz nos últimos anos», acrescentou.

Pogba terminou o vínculo com o United e assinou um contrato de quatro anos com a Juventus. «Estou feliz por voltar a casa, é assim que me sinto aqui. Isto é mais do que um sonho. Estou muito contente. Havia outros clubes interessados, mas o meu coração escolheu a Juventus. Já estive bem aqui, estou bem agora, quero que tudo corra bem. Mal posso esperar por começar a ajudar a equipa», destacou ainda o internacional francês.