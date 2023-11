A Atalanta entrou em campo, no Stadio Friuli, em Udine, sabendo que passaria o Nápoles na tabela da Série A, caso vencesse a partida.

No entanto, a equipa de Gian Piero Gasperini fez uma exibição apagado e só evitou a derrota mesmo nos últimos instantes da partida.

O defesa português João Ferreira foi titular na formação da casa, que desperdiçou uma grande penalidade para inaugurar o marcador, aos 31 minutos, pelo nigeriano Isaac Success.

Perto do intervalo, todavia, o brasileiro Walace colocou mesmo a Udinese em vantagem.

A Atalanta recorreu a todas as armas p+ossíveis que tinha no banco, para dar a volta ao resultado. O máximo que conseguiu foi empatar o jogo, já depois do minuto 90, com o golo do avançado brasileiro Éderson.

Com este ponto, a formação de Bérgamo foi apanhada na quinta posição pela Fiorentina, com 20 pontos, menos um do que o Nápoles, que mantém o quarto lugar.

A equipa de Florença recebeu o Bolonha e venceu por 2-1, voltando assim aos bons resultados, depois de ter somado três derrotas seguidas.

Giacomo Bonaventura e Nico González fozeram os golos da equipa da casa; pelo meio, Joshua Zirkzee ainda empatou para o Bolonha.