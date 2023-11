Gian Piero Gasperini, o treinador da Atalanta, sabia o que estava em causa nesta partida: uma vitória valia o apuramento para a fase a eliminar. Montou a equipa sem fazer ‘poupanças’ e tentou impor o seu jogo.

Só que o Sturm Graz entrou em campo, em Bérgamo, com sentimento de urgência, depois do empate (2-2) entre os dois clubes na última jornada. Caso vencesse, ficava com os mesmos pontos dos italianos e bem lançado para o apuramento.

A primeira parte foi muito disputada, com muito equilíbrio e pouca inspiração. Dois remates para cada lado (e zero golos) refletem isso.

No segundo tempo, no entanto, a Atalanta acordou e encheu-se de brios. Redescobriu a sua velocidade de circulação de bola, ganhou intensidade e encostou a equipa austríaca às cordas.

O central Berat Djimsiti inaugurou o marcador aos 50 minutos, depois de um lance confuso, com vários ressaltos.

A Atalanta atacou sempre mais (acabou com 14 remates contra quatro do Sturm Graz) mas não teve capacidade de finalização.

Ainda assim, com o triunfo chegou aos 10 pontos e assegurou a passagem à fase seguinte. A 30 de novembro recebe o Sporting, que tentará fazer o mesmo.