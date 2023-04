Continua a troca de palavras entre Antonio Cassano e José Mourinho. O português arrasou o italiano e este devolveu a resposta e não satisfeito, voltou à carga.



«Queres saber por que razão escolhi a Roma e não a Juventus? Porque o futebol sempre foi sobre paixão e diversão. Se quisesse ganhar facilmente, teria ido para a Juventus. Podes perguntar ao Totti e ao De Rossi e eles vão dizer-te que proporcionei bons momentos na Roma. O Mourinho ganhou um título na Roma, mas ele está a criar uma confusão e alguns jogadores são insultados. Não queria ganhar qualquer coisa, sempre joguei para entreter os adeptos. Não quero saber dos troféus. Ele tem de entender que é um mau treinador», começou por dizer, numa conversa na BoboTV com Christian Vieri.



«Em Madrid lembram-se do casaco? Também tinha dois relógios, quatro argolas e um cabelo vergonhoso. Chamavam-me "Gordito" porque eu era gordo. Tinah 23 anos, levaram-me para os galáticos e isso significava que era um fenómeno. Fui para lá e cometi erros por culpa própria. Lembram-se dele em Madrid porque o mandaram embora e porque a equipa jogava um futebol horrível. Deixei algo no coração dos adeptos das equipas onde joguei. Nunca falei mal do homem Mourinho, não o coheço e não o julgo como pessoa. Mas a nível futebolístico, vou continuar a criticá-lo. Ele sabe onde pode colocar os troféus que ganhou», acrescentou o antigo internacional transalpino.