Farto das críticas de Antonio Cassano, José Mourinho resolveu responder ao antigo internacional italiano e foi arrasador.

«Cassano jogou na Roma, no Real Madrid e no Inter de Milão. Três equipas que eu treinei em alturas diversas. Na Roma, ele ganhou uma Supertaça sem jogar, em Madrid ele é lembrado pelo casaco [uma peça com uma gola de pelo que o italiano usou na sua apresentação como reforço dos «merengues»] e no Inter não ganhou sequer a Taça da Lombardia. Vocês sabem o que ganhei nesses três clubes...», afirmou José Mourinho na conferência de imprensa de rescaldo da vitória da Roma sobre o Torino (0-1).

Mourinho não se deteve e acrescentou mais um recado ao antigo avançado e agora comentador desportivo, recuando uma década para fazer referência a um jovem jogador croata que discutia lugar com Cassano no ataque do Inter: «Enquanto ele se diverte, outros trabalham a sério. Cuidado, Antonio. Às vezes aparece um Marko Livaja da vida e aí fica complicado.»