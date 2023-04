Um mês depois, a Juventus voltou a perder. A Vecchia Signora perdeu, este sábado, contra a Lazio, no Olímpico de Roma, por 2-1, no fecho da 29.ª jornada da Serie A.



O conjunto «laziale», vice-líder da prova, marcou aos 38 minutos por intermédio de Milinkovic-Savic. No entanto, a resposta dos bianconeri não tardou e Rabiot igualou a contenda na sequência de um lance de bola parada volvido quatro minutos.



O resultado era lisonjeiro para a Juve ao intervalo. Mattia Zaccagni, aos sete minutos da segunda parte, tratou de colocar justiça no marcador. Luis Alberto tocou de calcanhar para a finalização certeira do extremo italiano.



A Juventus, que não teve Allegri em Roma por doença, tentou chegar à igualdade com Milik, Chiesa, Paredes e Danilo a serem opção a partir do banco. Porém, o adversário do Sporting nos quartos de final da Liga Europa não foi capaz de superar a organização defensiva dos romanos.



Assim a Lazio, que voltou a ter Max no banco, segurou o segundo lugar e tem agora 58 pontos, mais cinco que a Roma, terceira colocada. Por sua vez, a Juventus é 7.ª com 44 pontos, a quatro da Atalanta, a primeira equipa em lugares europeus.



Classificação da Serie A