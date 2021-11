Giorgio Chiellini partilha da opinião do presidente da Juventus, Andre Agnelli, e mostrou-se a favor da criação de uma Superliga.



«Há alguns anos que falo sobre isso com o presidente. O futuro do futebol está a caminhar na direção de uma europeização. Um jogador da Juventus quer jogar jogos desse nível, com todo o respeito. Tanto os jogadores como os adeptos querem mais jogos europeus. Já estamos num ponto sem retorno. As instituições, os clubes e os jogadores devem encontrar-se para reformular o calendário e criar novas competições de forma a revitalizar este desporto», começou por explicar, em entrevista à DANZ.



O capitão da Vecchia Signora deu ainda o exemplo do que acontece nos Estados Unidos.



«Nos Estados Unidos criaram Superligas em todos os desportos. Mesmo que gostássemos de jogar sem fora de jogo e dos atrasos para o guarda-redes, o mundo está a evoluir e não podemos ter medo da mudar», justificou.



Lembre-se que a Juventus foi uma das 12 equipas que decidiram fundar a Superliga, competição que acabou por não ter pernas para andar depois da desistência em massa dos clubes ingleses.