A Fiorentina anunciou seis casos positivos de covid-19, entre os quais três jogadores, nos exames realizados na quarta-feira, antes do regresso ao trabalho.

Na sequência destes testes, feitos ao abrigo do protocolo sanitário definido pela Serie A, os seis elementos foram colocados em isolamento.

Os restantes menbros do plantel irão realizar testes esta sexta-feira, de forma a «retomarem os treinos facultativos no relvado».

Já na quarta-feira, na sequência dos testes efetuados ao plantel, o Torino registou um caso de infeção num jogador, que se encontra assintomático e foi colocado em quarentena.

Foram vários os clubes do futebol italiano que iniciaram esta semana os treinos individuais em campo, no seguimento da autorização governamental e no estrito cumprimento das normas de segurança sanitária que foram definidas. O regresso aos treinos coletivos apenas deverá acontecer a 18 de maio, depois de jogadores e técnicos de todos os plantéis serem testados de novo.

Apesar da vontade de regressar à competição ser praticamente unânime, há equipas que se mostram contra a retoma do futebol em Itália, como é o caso do Brescia, último classificado da Serie A. O capitão, Daniele Gastaldello, garantiu que todo o plantel se opõe a um recomeço da competição.

Ainda esta semana o ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, revelou ceticismo quanto a esta questão, considerando ser impossível avançar com uma data exata para um eventual regresso do campeonato italiano, e salientando que «o futebol não permite distância de segurança, nem o uso de medidas de proteção».

A Serie A foi interrompida a 9 de março, devido ao surto do novo coronavirus, com a Juventus, onde alinha o português Cristiano Ronaldo, a liderar a prova decorridas 26 jornadas, com 63 pontos, mais um que o segundo classificado, a Lazio.

A Itália é o terceiro país do mundo com mais vítimas mortais devido à covid-19, com 29.958 óbitos, só superada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. No país já foram contabilizados 215.858 casos de infeção, da qual recuperaram totalmente quase 140 mil pessoas.