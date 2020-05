Em Itália, os dias mais negros parecem estar a ficar para trás. Os últimos números indiciam um desagravamento do caos provocado pela pandemia da covid-19 e o país já vê uma luz ao fundo do túnel. O futebol profissional é só mais um exemplo disso mesmo.



Neste domingo, o Ministério do Interior enviou uma circular oficial para todos os municípios, autorizando o regresso à prática desportiva, ainda que com algumas limitações. Caminho averto, pois, para os clubes da Serie A voltarem aos treinos.



«A distância de dois metros por pessoa deve ser respeitada, bem como a proibição de qualquer tipo de ajuntamento», adverte o governo italiano no documento emitido.



O Ministro dos Desportos, Vincenzo Spadafora, lidera o processo em conjunto com o Comité Científico. Por ora, ainda não há uma data oficial para o regresso dos campeonatos.



A Itália tem mais de 200 mil infetados e quase 29 mil mortes provocadas pela infeção da covid-19.