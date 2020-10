Na véspera de jogar em Turim frente à Juventus, o Nápoles informou que tem um jogador infetado com Covid-19.



Segundo a nota divulgada pelo emblema transalpino, o jogador em questão é Elif Elmas. Além disso, os napolitanos explicam que há quatro resultados dos testes realizados que ainda não chegaram.



Para já, a Liga italiana ainda não se pronunciou relativamente a um possível adiamento do Juventus-Nápoles, agendado para as 19h45 deste domingo.