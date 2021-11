A Roma revelou, esta quarta-feira, o terceiro equipamento para a presente temporada.

De acordo com as imagens publicadas pelos giallorossi, a nova pele é em tons de amarelo. As mangas são em azul e há uma lista vermelha e azul de uma ponta à outra na parte frontal da camisola.



Há ainda alguns pormenores que tornam este camisola singular. Pode ler-se «La Lopa» na parte inferior do equipamento, o que significa «A Loba, símbolo associado à fundação da cidade de Roma. A loba está também presente no lugar que habitualmente é ocupado pelo símbolo do clube.



Conheça melhor a camisola da Roma na galeria associada.