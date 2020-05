Paolo Maldini é um dos nomes incontornáveis do futebol em Itália e no mundo e esta sexta-feira, durante um direto na rede social Instagram, com Filippo Inzaghi, antigo companheiro de equipa no AC Milan e na seleção italiana, mostrou a sua discordância em relação à decisão do governo francês de dar por concluídas as competições profissionais de futebol e espera que em Itália tal não aconteça.



«Temos o dever de tentar voltar ao campo. É preciso ter cuidado, mas não regressar seria um desastre em todas as vertentes, antes mesmo das económicas. Temos que tentar. A França, na minha opinião, cometeu um erro. Mas vamos aceitar, seja qual for, o veredicto do governo», referiu o atual diretor técnico do AC Milan.



Maldini falou no regresso do Milan à atividade e assegurou que, no clube, tudo está a ser feito para proporcionar a jogadores, treinadores e staff condições dentro dos mais estritos protocolos de segurança para fazer face à covid-19.



«Fechámos as partes comuns do Milanello [Centro de treinos do Ac Milan], os jogadores são divididos em grupos de quatro em cada campo e podem trabalhar da mesma maneira. Nem eles nem nós próprios podíamos ficar mais tempo em casa. (...) Há tanta incerteza que tudo depende do que a Serie A decidir», referiu Paolo Maldini, agora com 51 anos, e também ele atingido pelo novo coronavírus no final de março, tal como aconteceu com o seu filho Daniel, de apenas 18 anos, doença da qual ambos já recuperaram.



A Serie A foi interrompida no dia 9 de março devido à pandemia de covid-19, numa altura em que estavam jogadas 26 jornadas e a Juventus, onde alinha o internacional português Cristiano Ronaldo, liderava com 63 pontos, mais um que a Lazio, segunda classificada, enquanto o AC Milan ocupa a 7ª posição.