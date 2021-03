Danilo D'Ambrosio testou positivo à Covid-19, informou o Inter de Milão esta terça-feira.



«A equipa vai seguir os procedimentos necessários previstos no protocolo sanitário», adiantou o líder da Serie A, depois de explicar que o defesa de 32 anos está isolado em casa.



O italiano não participou no duelo contra o Torino (2-1) do passado domingo, tendo disputado o último jogo a 8 de março contra a Atalanta (1-0).

O Inter de Milão lidera o campeonato, com mais nove pontos do que o rival AC Milan, e 10 em relação à Juventus, que tem menos um jogo realizado, e procura conquistar o seu primeiro scudetto desde 2010.