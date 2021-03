O Inter venceu fora o Torino por 2-1 na 27.ª jornada da Liga italiana e consolidou o primeiro lugar na classificação.

Romelu Lukaku inaugurou o marcador aos 62 minutos na conversão de uma grande penalidade, mas Antonio Sanabria empatou para o conjunto de Turim aos 70m.

Aos 85 minutos, Lautaro Martínez deu a vitória aos nerazurri com uma cabeçada certeira após cruzamento de Alexis Sánchez.

Com este resultado, o Inter chega aos 65 pontos da Serie A.

Também neste domingo, a Roma de Paulo Fonseca perdeu fora com o Parma por 2-0. No penúltimo lugar da Serie A e a precisar urgentemente de pontos, a equipa de Bruno Alves, que não saiu do banco de suplentes, impôs-se com golos de Valentin Mihaila (9m) e de Hernâni, na conversão de um penálti ao 55 minutos.

Apesar do resultado, o Parma continua no penúltimo lugar, agora com 19 pontos, enquanto a Roma vê-se ultrapassada pela Atalanta, que venceu na sexta-feira, e pode ser apanhada no quinto lugar pelo Nápoles.

Destaque ainda para a derrota da Sampdoria de Adrien Silva em casa do Bolonha por 3-1. O médio internacional português não foi utilizado.