O Milan pode ter comprometido irremediavelmente o sonho de voltar a conquistar o Scudetto, ao perder em casa com o Nápoles de Gennaro Gattuso, histórico dos rossonneri, por 1-0.

Matteo Politano foi o autor do único golo do jogo, na conclusão de um ataque rápido dos napolitanos aos 49 minutos.

Rafael Leão foi titular num Milan órfão do lesionado Zlatan Ibrahimovic, mas não conseguiu encontrar o caminho do golo e acabou por sair aos 79 minutos, precisamente quando Mário Rui foi lançado em jogo do lado no Nápoles, que com a conquista dos três pontos sobe ao quinto lugar da Liga italiana por troca com a Roma de Paulo Fonseca, que neste domingo perdeu com o Parma.

Já o Milan mantém-se com 56 pontos. Está a nove do líder Inter e tem apenas mais um do que a Juventus de Cristiano Ronaldo, que soma menos um jogo.