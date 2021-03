Cristiano Ronaldo considera que só agora e não em janeiro, como foi escrito, ultrapassou Pelé no topo da lista dos melhores marcadores da história do futebol mundial.

Depois do hat-trick apontado pela Juventus no jogo deste domingo com Cagliari para a Serie A, o avançado português publicou um texto nas redes sociais, no qual assinalou o feito e explicou por que razão não se pronunciou quando quase todo o mundo considerou que ele tinha ultrapassado o antigo futebolista brasileiro.

«As últimas semanas foram preenchidas com notícias e estatísticas que me consideraram o melhor marcador da história do futebol, ultrapassando os 757 golos oficiais de Pelé. Apesar de estar grato por esse reconhecimento, está na altura de explicar porque é que não reconheci esse recorde até agora. A minha eterna e incondicional admiração pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, tal como o respeito que tenho pelo futebol de meados do século XX, levou-me a contabilizar 767 golos, assumindo os nove golos dele pela equipa do estado de São Paulo e também o golo pela equipa militar do Brasil como golos oficiais. O Mundo mudou desde então e o futebol também, mas isso não significa que possamos apagar a história de acordo com os nossos interesses», pode ler-se.

Para Cristiano Ronaldo, a ultrapassagem só foi concretizada agora: domingo, 14 de março de 2021. E, por isso, dedicou parte do texto ao único jogador tricampeão mundial da história. «Hoje, ao chegar ao 770.º golo oficial da minha carreira profissional, as minhas primeiras palavras vão para Pelé. Nenhum jogador cresceu sem ouvir histórias sobre os jogos dele, os golos e as suas conquistas. E eu não sou exceção. E, por isso, estou cheio de alegria e orgulho por ter marcado o golo que me coloca no topo da lista de melhores marcadores do Mundo, ultrapassando o recorde de Pelé. É algo com o qual nunca sonhei quando era uma criança na Madeira.»

O avançado internacional português deixou um agradecimento a colegas, adversários, admiradores e, sobretudo, à família e amigos mais próximos, antes de terminar com uma garantia: «Acreditem em mim! Esta história ainda está longe de estar terminada. O futuro é amanhã e ainda há muito por ganhar pela Juventus e por Portugal.»