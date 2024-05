O Clássico entre Roma e Juventus, deste domingo, empatou a uma bola, num jogo da 35.ª jornada da Serie A.



Os giallorossi marcaram primeiro por intermédio de Romelu Lukaku, aos 15 minutos. No entanto, a «Vecchia Signora» reagiu e um quarto hora depois igualou a contenda por Bremer.



O resto do jogo não teve grandes situações de golo e acabou empatado a uma bola. Assim, a Juventus segue no terceiro lugar com 66 pontos, mais dois que o Bolonha. Por sua vez, a Roma ocupa o quinto lugar, mas pode acabar a jornada em igualdade pontual com a Atalanta se a formação de Gasperini bater a Salernitana, esta segunda-feira.



Classificação da Serie A