Depois da goleada sofrida em Génova e das críticas à equipa, a Roma recebeu e venceu o Frosinone por 2-0, numa partida da sétima jornada da Serie A.



Os forasteiros deram o primeiro sinal de perigo aos 18 minutos num remate de Marvin Cuni. Com Patríico na aliza, mas sem Renato, os giallorossi marcaram praticamente na primeira aproximação à baliza contrária. Dybala, num lance genial, serviu Romelu Lukaku para o 1-0 - quarto golo do belga em seis jogos.



Ainda antes do intervalo, o Frosinone ameaçou o empate num lance novamente finalizado por Cuni. A segunda parte foi completamente diferente: o jogo não foi bem jogado e as oportunidades de golo escassearam.



Acabou por ser Dybala, (quem mais?), a resolver o encontro a favor da Roma. Na sequência de um livre lateral, o internacional argentino serviu de bandeja Lorenzo Pellegrini para o 2-0 final. Os minutos finais da partida ficaram marcados por um minuto insólito: Aouar derrubou o árbitro, este ficou no chão com cãibras e teve mesmo de receber assistência médica.



A Roma igualou o Torino e o Génova no 11.º lugar, chegando aos oito pontos. Por sua vez, o Frosinone está no décimo lugar com nove pontos.



Classificação da Serie A