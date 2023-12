Sem o lesionado Rafael Leão, o AC Milan bateu o Frosinone (3-1), em San Siro, e reforçou o terceiro lugar da Serie A.



Face às várias ausências por lesão, Pioli teve de dar oportunidade a jogadores menos utilizados e por exemplo, Luka Jovic foi titular no ataque dos rossoneri. Acabaria por ser o internacional sérvio, que teve uma passagem sem sucesso pelo Benfica, a abrir o marcador aos 43 minutos num remate cruzado na área - estreia a marcar.



O AC Milan marcou logo aos cinco minutos da segunda parte num lance que teve Maignan como um dos protagonistas. O guarda-redes francês bateu longo e isolou Pulisic que fez, com classe, o 2-0. O golo que confirmou a vitória rossonera foi anotado por Tomori.



O melhor que o Frosinone conseguiu foi reduzir a diferença no marcador aos 82 minutos por Brescianini.



Com esta vitória, o AC Milan chegou aos 29 pontos, fugiu do Nápoles, quarto colocado, e aproximou-se do Inter, que apenas joga este domingo precisamente frente ao campeão de Itália.



Já a Lazio recebeu e venceu, este sábado, o Cagliari por 1-0. Pedro Rodríguez anotou, aos oito minutos, o único golo do encontro disputado no Olímpico de Roma. Por sua vez, Génova e Cagliari empataram a uma bola, no Luigi Ferraris.



Classificação da Serie A