O CIES - Observatório do Futebol, divulgou nesta terça-feira um top-10 dos melhores dribladores nas maiores cinco ligas europeias, as chamadas «Big 5».

Na lista, elaborada em parceria com o Wyscout, natural destaque para o líder Jérémy Doku, reforço do Manchester City, com uns impressionantes 9,98 dribles bem sucedidos por 90 minutos de jogo.

O segundo classificado, Vinícius Júnior (Real Madrid) faz «apenas» 7,05 fintas eficazes por jogo. Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles) completa o pódio.

O português Rafael Leão (AC Milan) ocupa a sétima posição, com 5,62 fintas eficazes por encontro.

Confira o top-10: