O Milan já só tinha dois defesas centrais disponíveis na equipa principal: Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Na partida com o Borussia de Dortmund, no entanto, Thiaw teve de sair, aos 53 minutos, depois de sentir uma dor na coxa. Um cenário repetido imensas vezes, esta temporada, no clube.

Ao todo, o Milan já teve 25 jogadores lesionados desde o início da época, dos quais 18 com problemas musculares.

A ressonância magnética feita ao defesa alemão, esta quarta-feira, revelou uma «lesão miotendinosa grave do bíceps femoral da coxa esquerda». O jogador deve parar durante dois meses, apesar de ser reavaliado dentro de uma semana.

O técnico Stefano Pioli vai ter de inventar uma defesa, dadas as ausências Kalulu, Pellegrino, Caldara e Kjaer.

E também tem problemas no ataque, onde faltam Rafael Leão e Okafor, por lesão,e Giroud, ainda castigado. Já agora, no meio-campo falta Bennacer, lesionado, claro.

O clube está a analisar as causas e as consequências de tantas lesões. Em termos práticos, somando todas as lesões e o tempo de paragem de cada jogador, há muitos jogos falhados por lesão: 89 em apenas três meses da temporada.