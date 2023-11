O árbitro polaco, Tomasz Kwiatkowski, foi o VAR responsável pela indicação do penálti controverso no jogo entre o PSG e o Newcastle (1-1), e foi afastado, esta quarta-feira, do jogo entre a Real Sociedad e o Red Bull Salzburg.

Inicialmente, a partida entre os adversários do Benfica no Grupo D, a realizar esta quarta-feira, iria ter Tomasz Kwiatkowski como responsável pelo VAR, mas após decisão polémica, o seu nome foi substituído por Marco Fritz, árbitro alemão.

Apesar de não ter havido qualquer comentário público por parte da UEFA, esta mudança leva a crer um possível afastamento do árbitro, após o jogo desta terça-feira, em Paris.