O Inter de Milão venceu nesta noite de sábado o Lecce, por 2-1, na jornada inaugural da Liga Italiana.

Os nerazzurri entraram bem na partida, com o regressado Romelu Lukaku a marcar logo aos dois minutos.

Na segunda parte o Lecce empatou o encontro, logo aos 48 minutos, com uma finalização de Ceesay. A vitória do emblema de Milão só viria a concretizar-se aos 90+5, com um golo do neerlandês Dumfries.

Já o vizinho Monza não teve a mesma sorte que o Inter, tendo sofrido uma derrota em casa, frente ao Torino, por 2-1. A equipa visitante chegou à vantagem aos 43 minutos, através de Miranchuk e ampliou a vantagem aos 66, por Sanabria.

O golo do Monza foi apontado pelo internacional sub-21 português Dany Mota, já em tempo de compensação.