Turim é bianconera.



A Juventus venceu o dérbi da cidade do norte de Itália frente ao Torino por 2-0.



O conjunto de Ivan Juric deu uma boa réplica na primeira parte e nem o golo invalidado a Moise Kean, aos seis minutos, o assustou. A história foi, porém, distinta na segunda parte. A Vecchia Signora teve uma entrada fortíssima e quebrou a resistência contrária aos 47 minutos graças a um golo de Gatti - validado com recurso o VAR.



Arkadiusz Milik fez, de cabeça, aos 62 minutos o 2-0 final.



Com o regresso aos triunfos, a Juventus isola-se à condição no terceiro lugar, deixando para trás o Nápoles que apenas joga este domingo contra a Fiorentina. Por sua vez, o Torino divide o 10.º lugar com Frosinone e Monza.



Classificação da Serie A