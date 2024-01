A Lazio chegou à quinta vitória consecutiva frente ao Lecce (1-0), numa partida da 20.ª ronda da Serie A.



No jogo disputado esta manhã, no Olímpico, a formação «laziale» não fez uma exibição muito inspirada, mas jogou o suficiente para vencer. Com o português de 17 anos, Sana Fernandes, a assistir do banco, a equipa orientada por Sarri marcou o golo solitário da partida, aos 58 minutos, pelo ex-FC Porto Felipe Anderson, a passe de Luis Alberto.



Numa partida arbitrada por Maria Caputi, a Lazio garantiu os três pontos e sobiu provisoriamente ao quinto lugar, com 33 pontos, os mesmos que a Fiorentina e mais um que o Bolonha, mas com mais um jogo que ambos os adversários, que também jogam este domingo. Com este resultado, o Lecce desce para o 13.º lugar, com 21 pontos.



