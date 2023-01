O Nápoles segue imparável na Serie A. Com Mário Rui de início, os napolitanos foram a Salerno vencer a Salernitana por 2-0, numa partida da 19.ª jornada.



O conjunto de Spalletti desbloqueou o marcador no período de descontos da primeira parte com um golo de Di Lorenzo. No arranque da segunda metade, o líder da Liga italiana chegou ao 2-0 por intermédio de Osimhen.



Com este triunfo, o Nápoles chegou aos 50 pontos e tem, à condição, mais oito que o AC Milan. Por seu turno, a Salernitana é 16.º classificado com 18 pontos.



Classificação da Serie A