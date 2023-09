O ambiente no Nápoles tem estado de cortar à faca nos últimos dias.

O empresário de Victor Osimhen ameaçou processar o clube depois de um vídeo publicado no TikTok oficial do Nápoles a gozar com a estrela da equipa e o próprio jogador não disfarçou a insatisfação com o treinador Rudi García no último jogo.

Já nesta quarta-feira, dia do jogo com a Udinese, o avançado nigeriano ignorou três companheiros de equipa à chegada ao local de estágio dos napolitanos.

Todos os olhares iam estar sob Victor Osimhen, que não só foi convocado como apareceu no Estádio Diego Armando Maradona no onze inicial. E bastou pouco tempo para se perceber o estado de espírito do jogador.

Aos 19 minutos, recusou avançar para a marca dos onze metros, de onde falhara dias antes no empate (0-0) com o Bolonha, momento esse que esteve na origem do vídeo no qual se sentiu gozado.

Aos 39 minutos, frente a frente com o guarda-redes da equipa visitante, fez o 2-0. Começou por celebrar de forma bastante contida, mas depois aceitou os abraços dos companheiros, com Mário Rui a ser o primeiro a chegar até ele, e libertou-se.

Aos 62 minutos, ainda com o resultado em 2-0, Osimhen foi substituído e recebeu uma estrondosa ovação dos adeptos do Nápoles, que viram o campeão de Itália marcar mais dois golos: por Kvaratskhelia, que se estreou a marcar em 2023/24. E por Giovanni Simeone, que entrou precisamente para o lugar de Victor Osimhen.

Pelo meio, Samardzic fez o único golo do conjunto de Udine após ultrapassar meia-equipa do Nápoles. Isto na casa de... Diego Maradona.

O Nápoles é 5.º classificado na Serie A com 11 pontos, menos 4 do que o Inter e o Milan, que ocupam os dois primeiros lugares.