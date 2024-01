O Nápoles somou a terceira partida seguida sem ganhar – que começou com a derrota clamorosa, em casa, com o Frosinone para a Taça de Itália – ao ser batido pelo Torino, de forma clara, por 3-0.

O jogo no Estádio Olímpico de Turim até foi equilibrado, com o mesmo tempo de posse de bola e o mesmo número de remates para as duas equipas, mas a equipa da casa foi muito mais eficaz.

O paraguaio Sanabria o inaugurou o marcador perto do intervalo, o que embalou o Torino para a vitória.

Para complicar a vida do Nápoles, Mazzocchi, que tinha entrado para a segunda parte, foi expulso aos 50 minutos.

O Torino aproveitou a superioridade numérica e marcou dois golos: aos 52 minutos, pelo croata Vlasic, e aos 66 pelo defesa Buongiorno.

Mário Rui foi titular nos campeões italianos, mas saiu aos 59 minutos.

O Torino colou-se ao Nápoles na classificação; é décimo, com 27 pontos, menos um do que o adversário desta tarde.

Lazio bate Udinese e sobe na tabela

A Lazio conseguiu um importante triunfo antes do dérbi da capital italiana, com a Roma de Mourinho.

Foi a Udine vencer por 2-1, com Pellegrini a inaugurar o marcador logo aos 12 minutos.

A Udinese ainda empatou, pelo brasileiro Walace, aos 59, mas um golo do uruguaio Vecino, aos 76, deu os três pontos aos visitantes.

O defesa João Ferreira foi titular na equipa da casa.

A Lazio chegou apo sexto lugar, com 30 pontos, mas ainda pode ser passada pela Atalanta ou pela Roma, que se defrontam este domingo.

A Udinese está no 16º lugar, com 17.