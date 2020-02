O diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, garantiu esta quinta-feira que o futebolista português Cristiano Ronaldo vai continuar na Juventus, a cumprir o contrato que tem até 2022. Uma ideia que já tinha sido reforçada no passado pelo dirigente.

«Cristiano Ronaldo fica, não há dúvida», afirmou Paratici, em declarações à Rai Sport, à margem do jogo ante o Milan, em San Siro, relativo à Taça de Itália, num momento em que falou do futuro da Juventus. «Os ciclos duram três, quatro anos e trabalhamos sempre no sentido de continuarmos a ser vencedores e competitivos».

O dirigente do clube falou ainda de Dybala e da satisfação por ter o jogador argentino. «Estamos muito felizes com Dybala, é o nosso número dez e estamos muito felizes por ele estar connosco. Esperamos que ele possa tornar-se no nosso Messi», comparou, lembrando o também argentino, que joga no Barcelona.