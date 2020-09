Apontado como possível reforço do Barcelona, Lautaro Martínez vai permanecer no Inter de Milão. A garantia foi deixada por Javier Zanetti, atual vice-presidente do emblema italiano.



«Lautaro não vai sair do Inter. Não é só o Barcelona que segue o Lautaro. Ele tem consciência de que está num grande clube. Vejo-o feliz a viver esta experiência em Itália. Penso que está a seguir o caminho correto», começou por dizer o dirigente e ex-futebolista à Fox Sports.



«Há respeito entre os clubes, há jogadores que têm cláusulas e quando outro clube a paga, pouco há a fazer. Neste caso, Lautaro está muito bem no Inter e vejo-o feliz», acrescentou.

Contratado ao Racing Avellaneda, o internacional argentino de 23 anos anotou 29 golos em duas temporadas ao serviço dos nerazzurri.