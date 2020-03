Romelu Lukaku trocou o Manchester United pelo Inter de Milão. Porém, o avançado belga podia ter acabado em Turim com as cores da Juventus, segundo o seu representante.



Federico Pastorello esclareceu que a transferência falhada de Dybala para Old Trafford levou Lukaku a assinar pelos nerazzurri.



«O Lukaku está a jogar no Inter de Milão porque não houve acordo entre Dybala e o Manchester United», disse, citado pela Sky Sports.



Ainda assim, a Vecchia Signora mereceu elogios do empresário italiano. «A Juventus fez um trabalho incrível para o contratar. Há anos que são o melhor clube, todos os anos conquistam títulos.O Lukaku na Juventus teria feito feliz muita gente», referiu.



Pastorello explicou ainda a mudança do internacional belga para Itália depois de oito épocas em Inglaterra.



«O Romelu tem um grande coração e precisa de estar em clubes onde se sinta acarinhado. O que ez a diferença foi o entusiasmo dos adeptos do Inter comparado com os da Juventus. O Inter significou uma grande mudança na sua vida. Ele sentiu-se amado, criou uma ligação com os adeptos e sentiu-se desejado», concluiu.



Na época de estreia na Serie A, Lukaku leva 23 golos em 35 jogos.