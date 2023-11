Romelu Lukaku protagonizou uma novela em Itália no último mercado de transferência, ao trocar o Inter pela Roma de José Mourinho.

Os responsáveis do clube de Milão não ficaram satisfeitos com a mudança do internacional belga para o emblema romano, e agora, Piero Ausilio, diretor desportivo dos nerazzurri não esconde a mágoa e fala em falta de respeito de Lukaku para com o clube.

«Deve haver educação e respeito em tudo. Numa certa altura, as coisas estavam a avançar, mas houve uma falta de educação e respeito. Quando não atendes o telefone, rejeitas ou atendem outras pessoas, então é hora de virar a página. Foi assim que aconteceu a partir daquele dia 8 de julho», revelou Ausilio no programa Radio TV Serie A.

Emprestado pelo Chelsea à Roma esta temporada, Romelu Lukaku esteve no último ano no Inter, naquela que foi a sua segunda passagem pelo emblema de Milão.