A seis dias do fecho do mercado, o plantel da Roma ainda não está totalmente definido. Além da discussão de Diawara com um adepto, José Mourinho foi questionado acerca de como vão ser os derradeiros dias do mercado de transferências do emblema romano e admitiu que «o mais provável» é que alguns jogadores saiam.

«Quando digo que tudo pode acontecer no mercado de transferência significa que a porta pode abrir-se tanto para entradas como para saídas. Neste momento, o mais provável é que seja para saídas», referiu, em declarações à Sky italiana, antes do jogo frente ao Trabzonspor.



O «Special One» aproveitou ainda para deixar uma provocação a Pochettino.

«Conhecem algum treinador que esteja totalmente satisfeito com o plantel que tem? Pochettino, talvez. Mais ninguém.»



José Mourinho fazia referência às contratações que o PSG fez nesta janela de transferências: Hamiki, Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos e Messi.