O médio Amadou Diawara, da Roma, envolveu-se na quarta-feira num conflito com um adepto à saída do treino.

O jogador foi confrontado por um homem que estava do lado de fora do centro de treinos à espera dos jogadores para autógrafos e fotografias e que gritou ao jogador para sair da Roma. O guineense não aceitou aquela atitude, saiu do carro e respondeu ao homem.

Em conferência de imprensa, José Mourinho falou do caso e não descartou uma possível saída de Diawara neste mercado, não estando esta ligada ao sucedido.

«O episódio não foi nada. Não foi um episódio de agressão física, foram palavras que provocaram uma pequena reação, nada de especial. Ele é jogador da nossa equipa. Temos um grupo de jogadores que não trabalha connosco, mas o Diawara faz parte do plantel. O mercado está aberto até ao dia 31 de agosto, algo pode acontecer, mas também pode acontecer ele ficar connosco. É uma opção. É um bom profissional e um bom homem, assim como um jogador com experiência e profissionalismo. Se ficar, é uma ajuda e não um problema. Estamos tranquilos», disse Mourinho.