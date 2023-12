Depois do empate na Suíça na última quinta-feira, a Roma venceu com reviravolta o Sassuolo por 2-1, no estádio Mapei - Città del Tricolore, numa partida da 14.ª jornada da Serie A.



Com Rui Patrício de início, os giallorossi apanharam-se em desvantagem aos 25 minutos com Berardi a cruzar tenso e Matheus Henrique a encostar para o 1-0.



Em desvantagem ao intervalo, Mourinho operou duas trocas para a segunda metade: Karsdorp e Bove saíram e entraram Kristensen e Azmoun. A Roma melhorou e cresceu na partida, beneficiando da expulsão de Boloca para que tal acontecesse.



À entrada para o quarto de hora final, os romanos conseguiram igualar a contenda graças a um penálti batido por Paulo Dybala. Seis minutos depois, Kristensen recebeu na área, enquadrou-se com a baliza e rematou com o pé esquerdo, a bola desviou num adversário e passou por cima do guarda-redes Consigli.



Refira-se que Renato Sanches assistiu à reviravolta da Roma no banco de suplentes, não sendo utilizado por Mourinho. Com esta vitória, o emblema da capital italiana igualou à condição o Nápoles no quarto lugar (ambos têm 24 pontos) enquanto o Sassuolo ocupa o 14.º lugar em igualdade com o Génova.



Classificação da Serie A