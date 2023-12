José Mourinho teceu críticas ao árbitro da partida da Roma contra o Sassuolo, considerando que este «não tem estabilidade» para apitar um jogo desses. Instantes antes do apito inicial no estádio Mapei, Tiago Pinto abordou as palavras do técnico português.



«É um problema para mim, conhecem-me e sabem que tento sempre manter-me calmo. Para já ainda não recebemos a indicação de que será aberta qualquer investigação», começou por dizer, em entrevista à DAZN internacional.



«Temos visto piores atitudes de outros treinadores. Basta ver as redes sociais. Já vi treinadores fazerem declarações que não têm impacto. As palavras de Mourinho não são insultuosas», defendeu o diretor geral do emblema da Roma.



